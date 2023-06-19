5 ميزات واتساب قادمة لمستخدمي Windows

يستمر واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأكثر استخدامًا في العالم، في تلقي تحديثات منتظمة تزيد من فائدته.

5 ميزات قادمة ستتوفر على تطبيق WhatsApp الخاص بنظام Windows



ميزة معاودة الاتصال

طرح واتساب WhatsApp مؤخرًا زر معاودة الاتصال لمختبري الإصدار التجريبي من Windows. يظهر زر معاودة الاتصال داخل رسالة حدث عندما لا يتم الرد على المكالمة. سيسمح زر معاودة الاتصال للمستخدمين بالعودة إلى المكالمات الفائتة من داخل الدردشة الفردية. يوفر هذا الزر للمستخدمين طريقة سريعة للرد على مكالمة فائتة بنقرة واحدة فقط.

تحرير الرسائل المرسلة

قدم واتساب WhatsApp مؤخرًا القدرة على تحرير الرسائل المرسلة على Android. تعمل المنصة المملوكة لشركة Meta الآن على توفير نفس الوظائف لتطبيق Windows الخاص بها. كما ذكرت WABetaInfo، سيكون خيار تحرير الرسائل متاحًا في قائمة الرسائل، مما يتيح للمستخدمين تعديل الرسائل النصية التي تم إرسالها بالفعل. سيكون لدى المستخدمين نافذة مدتها 15 دقيقة لتحرير الرسالة بعد إرسالها. تتيح ميزة التحرير هذه للمستخدمين تصحيح أي أخطاء على الفور دون الحاجة إلى مزيد من التوضيح أو رسائل المتابعة.



ميزة مشاركة الشاشة

يقدم واتساب WhatsApp أيضًا ميزة Google Meet لتطبيق سطح المكتب الخاص به. يعمل تطبيق المراسلة الشهير الآن على نشر القدرة على مشاركة الشاشات أثناء مكالمات الفيديو الجارية. تتيح هذه الميزة، المتوفرة لمختبري الإصدارات التجريبية، للمستخدمين مشاركة محتوى شاشتهم مع الآخرين أثناء مكالمة فيديو. إذا تم تمكين مشاركة الشاشة على حساب WhatsApp الخاص بك، فيمكنك مشاركة شاشتك بسهولة أثناء إجراء مكالمة فيديو.

للقيام بذلك، ما عليك سوى العثور على الخيار المخصص في لوحة التحكم السفلية لواجهة الاتصال. بعد تحديده، سيُطلب منك تحديد ما إذا كنت ترغب في مشاركة نافذة معينة أو محتويات شاشتك بالكامل مع جميع المشاركين في مكالمة الفيديو. من المهم الإشارة إلى أنه يمكنك أيضًا مشاركة شاشتك مع المشاركين الذين يستخدمون الأجهزة المحمولة.



أداة المحاصيل

يقوم WhatsApp أيضًا بإحضار أداة اقتصاص جديدة إلى تطبيق Windows الخاص به. تتيح الميزة للمستخدمين اقتصاص الصور داخل التطبيق أو أثناء مشاركة صورة عبر إصدار Windows من التطبيق. تلغي الميزة الحاجة إلى أي تطبيق أو أداة خارجية للمستخدمين.

ميزة دعم الدردشة داخل التطبيق

كما ذكرت WABetaInfo ، أصدر واتساب WhatsApp دعم الدردشة داخل التطبيق لمستخدمي Windows. متاحة لمختبري الإصدار التجريبي من Windows، تتيح الميزة للمستخدمين الاتصال بدعم WhatsApp الرسمي وتلقي إجابة مباشرة من خلال دردشة WhatsApp.