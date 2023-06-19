حملة لرفع الاشغالات بشوارع نجع حمادي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، اليوم الأثنين ، باستمرار أعمال رفع الاشغالات والمرافق ، من عموم شوارع المدينة، وذلك لرفع مستوى النظام والانضباط بالمدينة والظهور بالشكل الحضارى .

حيث قامت الوحدة المحلية بشن حملة للقضاء على مغتصبى الطرق العامة برئاسة طلعت على عبد الشافى نائب رئيس المركز والرائد محمود سامى رئيس وحدة مرافق نجع حمادى ورئيس قسم الاشغالات بالوحدة المحلية، حيث أستهدفت حملة اليوم، ضبط بعض الباعة الجائلين والتحفظ على ما كان معهم وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار أنور على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لرفع جميع الاشغالات التى تعرقل وتعكر صفو الشارع النجعاوى، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الاهتمام بالنظام والترتب لجميع مناطق المحافظة والمتابعة الميدانية المسترة ، والحفاظ على الوجه الحضارية لكل مدينة بالمحافظة.