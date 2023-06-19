استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري "علي باشا " بمطاي

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأثنين ، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة ، تواصل استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري، "علي باشا " على ترعة الإبراهيمية .

والذي يصل قرية علي باشا بقرية المناهرة وطريق مصرــ أسوان الزراعي بمطاي، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية الموحدة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، والمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

من جانبه، تابع هشام فايز رئيس مركز مطاي ، أعمال تركيب كوبري علي باشا على ترعة الإبراهيمية ، والذي يصل قرية علي باشا بقرية المناهرة وطريق مصر أسوان الزراعي ، لافتاً، إلى أن التركيبات الخاصة بالكوبري ، تم استلامها وإحضارها لموقع العمل من قبل الشركة المنفذة .

والتي بدأت في العمل علي إحلال وتجديد الكوبري، مؤكداً، على الإسراع في إنجاز الأعمال ، وضرورة إتباع كافة المعايير والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ ، والالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من أعمال تركيب الكوبرى ، تمهيداً للتشغيل وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.