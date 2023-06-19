صادرات مصر تقترب من تحقيق الـ 100 مليار دولار.. فيديو

قال محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الصادرات المصرية تنقسم إلى بترولية وسلعية، مضيفًا أن المستهدف حاليا طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي هو زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

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ونوه إلى أنه كان أمر صعب، لكن الجهود المبذولة خلال الفترات السابقة جعلتنا في الطريق الصحيح للوصول إلى الرقم المستهدف، مؤكدًا أن العام الماضي تخطت صادرات مصر 50 مليار دولار من الصادرات المصرية، و٣٣ مليار منهم من الصادرات السلعية، ما يعكس اتجاه الاقتصاد المصري نحو زيادة الإنتاج.

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وأوضح أن المنتج المصري أصبح ذو ميزة تنافسية مرتفعة بعد الالتزام بضوابط الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن المنتج المصري له قبول عام في الأسواق الخارجية ونفاذية بما يؤدي لزيادة الصادرات حوالي ٤٦%.

ولفت إلى أن هذه التطورات تمثل أكبر داعم للصناعة المصرية، خاصة مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للتسهيل على المصنعين مثل مبادرة رد الأعباء المتأخرة للمصدرين مما خلق حالة من الرواج والتشجيع على زيادة التصنيع، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز".