Samsung تقدم برنامج الإصلاح الذاتي في دول جديدة

أعلنت شركة Samsung أن برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بها متاح الآن في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى، بعد إطلاقه في الولايات المتحدة العام الماضي.

سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى الأدوات والأجزاء اللازمة لإصلاح الأجهزة المدعومة، وهي الهواتف الذكية Galaxy S20 و S21 و S22، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة Galaxy Book Pro العادية و Galaxy Book Pro 360.

قال رئيس Samsung ورئيس تجربة Mobile eXperience ، M Roh: "تعمل Samsung على إطالة دورة حياة أجهزتنا لتشجيع المستخدمين على تجربة الأداء الأمثل لجهاز Galaxy الخاص بهم لأطول فترة ممكنة، نحن ملتزمون بتوسيع نطاق الوصول إلى برنامج الإصلاح الذاتي الخاص بنا حول العالم مع تحسين قابلية إصلاح منتجاتنا".

بالإضافة إلى المملكة المتحدة، سيكون البرنامج متاحًا في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا والسويد. تعاونت Samsung مع iFixit في الولايات المتحدة، لكن موزعي القطع ASWO و 2Service سيتولون مبيعات وتوزيع مجموعات الإصلاح في أوروبا. البرنامج موجود بالفعل في أجزاء من أوروبا، وسيصل إلى مناطق أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة بحلول نهاية يونيو.

سيتمكن مالكو سلسلة Galaxy S20 و S21 و S22 من استبدال شاشة الهاتف والزجاج الخلفي ومنافذ الشحن. إذا كنت بحاجة إلى إصلاح Galaxy Book Pro، فستتمكن من الوصول إلى سبعة أجزاء، بما في ذلك الجزء الأمامي من الغلاف وخلفية العلبة والشاشة والبطارية ولوحة اللمس ومفتاح التشغيل مع قارئ بصمات الأصابع والأقدام المطاطية.

تبلغ تكلفة مجموعات الإصلاح حوالي 30 يورو في ألمانيا (أسعار المملكة المتحدة غير متوفرة بعد). بالنسبة لجهاز Galaxy S20، تبلغ تكلفة منفذ الشحن واللوحة الخلفية حوالي 50 يورو، بينما تبلغ تكلفة الشاشة 200 يورو. يرتفع ذلك بالنسبة للطرازات الأحدث والأعلى، حتى 310 يورو لشاشة Galaxy S22 Ultra. لدى Samsung مقاطع فيديو إرشادية والمزيد على صفحة دعم مخصصة.