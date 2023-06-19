إليسا وراغب علامة فى لبنان .. موعد حفل ملكة الإحساس

يجتمع النجمان راغب علامة وإليسا، في موسم حفلات عيد الأضحى القادم، فى حفل ضخم بلبنان.

راغب علامة وإليسا يحتفلان بعيد الأضحى في لبنان

ومن المقرر أن يقام الحفل بين إليسا وراغب علامة في الـ 30 من يونيو الجاري، داخل أحد النوادي الليلة الكبرى في لبنان، وتم طرح التذاكر الخاصة به عبر الموقع الإليكتروني .

بوستر الحفل

أغنية جديدة لـ إليسا في صيف 2023

ومن جانب فني آخر، تستعد إليسا لطرح أغنيتها الجديدة بتمايل على الـ beat، التي أعلنت عنها في وقت سابق عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

أحدث أغاني إليسا 2023

كانت أحدث أغاني إليسا من خلال أغنية أنا وبس، وتقول كلماتها بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس بحس الدنيي كلا ملكي أنا وبس بشوف القمر حدي والهوا عا خدي وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير وبطير من كتر الفرح لبعيد وبصير عم برسم معك مواعيد ويزيد حبك بالقلب بيزيد وبروح وبروح وبروح عا دنيي ما فيها هموم فيها سهر فيها قمر ونجوم الغيوم... فيها بتنمحي الغيوم بتروح بتروح معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني خليك لو حتى زعلت مني لا تروح لا تروح خليك حدي غمرني بدي ياك بحبك أنا بحبك أنا وبهواك إنساك صعبة يا حلو إنساك لا تروح لا تروح

يواصل الفنان اللبناني راغب علامة التحضير لأغنيته الجديدة “في كتير حلوين”، والتي من المقرر أن تكون باللهجة المصرية، ويطرحها خلال أيام.

وشارك راغب علامة مؤخرًا في إحياء حفل زفاف ولي عهد الأردن الحسين بن عبدالله الثاني مع زوجته جيهان العلي.

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راغب علامة

آخر أعمال المطرب راغب علامة

يشار إلى أن انتهى المطرب راغب علامة، من تصوير أغنية جديدة بعنوان "في كتير حلوين"، في العاصمة اليونانية أثينا، ومقرر طرحها خلال أول أسبوعين من الشهر المقبل.

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وكان طرح المطرب راغب علامة، مؤخرًا أغنية بعنوان "استمارة 6" في شهر يوليو الماضي كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.

وتقول كلمات الأغنية :-

أنا مِية فُل وأليسطة

ومن الحبايب عندي لِيستة

يِنقص من اللِيستة واحد

يجي فوراً غيره دَستة

أنا مِية فُل وتمام

شبعان هنا وحب وحنان

ويجوز في ناس علشان تقابلني

تحتاج ألف واسطة

والله دي مش شطارة

بس ماليش في الخسارة

كل اللي بأصله قل عليّا

أنا بنزل ستارة

واللي مالوش عندي لازمة

بطفيه زي السجارة

واللي يسبّبلي أزمة

أنا بديله إستمارة ستة

مش وخداني الجلالة

بس شايف نفسي حالة

أنا أكمّل أي حاجة

بس أنا ما أبقاش كمالة

وبراعي إللي يراعيني

وبالمحبّة أديله عيني

بس كمان في الملاوعة

أنا ما عنديش يما إرحميني

وبالمحبّة أديله عيني

بس كمان في الملاوعة

أنا ما عنديش يما إرحميني

والله دي مش شطارة

بس ماليش في الخسارة

كل إللي بأصله قل عليّا

أنا بنزل ستارة

وإللي مالوش عندي لازمة

بطفيه زي السجارة

واللي يسبّبلي أزمة

أنا بديله إستمارة ستة

راغب علامة

آخر أعمال المطربة إليسا

ويذكر ان طرحت المطربة إليسا، مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "أنا وبس"، كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، إخراج إنجي الجمال.

وتقول كلمات الأغنية :-

بدك تعرف لما بشوفك أنا شو بحس

بحس الدنيا كلها ملكي أنا وبس

بشوف القمر حدي والهوا ع خدي

وإيديك المخدة وعينيك بحر وشمس وبطير

وبطير من كثر الفرح لبعيد

وبصير عم برسم معك مواعيد

ويزيد حبك بالقلب بيزيد

وبروح، وبروح

وبروح ع دنيا ما فيها هموم

فيها سهر فيها قمر ونجوم

وغيوم فيها بتنمحي الغيوم

بتروح، بتروح

معقول بعدك ما عرفت إني

ما بعيش لحظة لو غبت عني

خليك لو حتى زعلت مني

لا تروح، لا تروح

خليك حدي اغمرني بدي ياك

بحبك أنا، بحبك أنا وبهواك

إنساك صعبة يا حلو إنساك

لا تروح، لا تروح

من ناحية أخري، طلبت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، من المطرب اللبناني راغب علامة سماع أغنية "نفرح بالحسين"، التي أحيا بها المطرب اللبناني حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة أل سيف.

ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الأحد، لحظة طلب بيلوسي من راغب علامة سماع أغنية نفرح بالحسين.

وقام راغب علامة بتلبية طلب نانسي بيلوسي، إذ قام بغنائها وسط عدد من الحضور عقب انتهاء حفل الزفاف.

وتفاعلت بيلوسي بالكلمات والألحان، مع راغب علامة والحضور، وبعد انتهائه من الغناء قامت بتقديم التحية والتصفيق الحار له.

راغب علامة: نانسي بيلوسي جوهرة ثمينة

وعلق علامة عبر حسابه على الفيديو: "كم هو جميل عندما تطلب منك هذه الإنسانة ذات الروح الجميلة والمحبة، أن تسمع أغنية نفرح بالحسين مباشرة".

وأضاف علامة: "أنت (بيلوسي) جوهرة ثمينة وكان لقاءك شرفا عظيما".

وتوجهت أنظار الملايين حول العالم إلى قصر الحسينية في العاصمة الأردنية عمّان، مساء الخميس، حيث أقيم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوة آل سيف.

الأردن تفرح بزفاف الأمير الحسين

وعمّت مواكب الفرح مختلف أنحاء الأردن؛ ابتهاجًا بزفاف ولي العهد، فيما وصل الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله إلى قصر زهران وسط العاصمة عمّان مع معزوفات تطلقها الفرقة الموسيقية العسكرية.

واستقبل العاهل الأردني وقرينته الضيوف، وحضر مراسم عقد القران قرابة 150 شخصا في قصر زهران بالعاصمة عمان، فيما حضر حفل الزفاف ضيوف من 70 دولة وسط معزوفات لفرقة الموسيقى العسكرية.

وعقد القران إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد الخلايلة، وسط حضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الأميرة رجوة، كما شهد العرس التاريخي مراسم وفعاليات وتقاليد ملكية عريقة.

ومنح مرسوم ملكي أردني زوجة الأمير الحسين بن عبدالله، البالغة من العمر 29 عاما، لقب "أميرة"، بمناسبة عقد قرانها على ولي العهد الأردني.

وجاءت كلمات أغنية نفرح بالحسين، على النحو التالي: الأردن بالحبّ ولا أقوى.. والفرح نجومه عم تضوي.. فرح الحسين ورجوة.. الأردن فرحان.. ومن عزّ جبين سيّدنا.. ولمعة عينيْن ملكتنا.. عمّان عَ عِرسُن عزمتنا.. جينا يا عمّان.