مصر تضمن ثلاث ميداليات ببطولة إفريقيا للسلاح رجال

نجح المنتخب المصري للسلاح في ضمان ثلاث ميداليات ببطولة إفريقيا، في البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 يونيو حتى الثالث والعشرون من الشهر ذاته، وتجرى منافسات البطولة على صالات حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر.

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مشوار أبطال مصر

استطاع محمد السيد التأهل لنصف النهائي بعد فوزه علي بطل جنوب افريقيا بنتيجة 15-13، ليتأكد صعوده لمواجهة عبد الكريم الهواري بطل المغرب.

فيما نجح محمد ياسين في تحقيق الفوز علي بطل مالي بنتيجة 15-9 ليصعد لمواجهة مواطنه أحمد السيد، والذي تأهل بدوره لنصف النهائي بالفوز علي بطل المغرب حسام الكرد بنتيجة 15-13.

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بينما شهدت منافسات الفترة الصباحية من اليوم الأول للمسابقة، تألق لافت للنظر للنجوم المصريين في دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة، بجانب فردي السيدات لسلاح الشيش.

وشارك في البطولة 21 دولة إفريقية، فقد حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

وزير الرياضة يهنئ ميار الشريف

في السياق ذاته، وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي التهنئة للنجمة المصرية ميار شريف وأيضًا للاتحاد المصري للعبة التنس برئاسة إسماعيل الشافعي بعد فوز البطلة المصرية بلقب بطولة فالنسيا الدولية المفتوحة للتنس، التي تستضيفها إسبانيا.

وشدد صبحى في تهنئته للبطلة المصرية على التطور الكبير في مستوى ميار شريف، كما أصر على تقديمها لقاءات قوية وأداء مشرف أمام كل المنافسين، والعزيمة على تحقيق الفوز، متوقعًا لها مزيد من التفوق والانجازات والتقدم في التصنيف الدولى للعبة خلال الفترة المقبلة.

كما أوصى وزير الشباب أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستوى العالمي، كل ذلك بفضل التخطيط العلمي والاستراتيجية التي يتم العمل وفقا لها، فضلا عن توفير الدعم المباشر والرعايات الخاصة لأكثر من 300 لاعب من أبطالنا في مختلف اللعبات فى ضوء سياسة الوزارة نحو استدامة الانجازات التى تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارةتستمر في دعم برامج ورعاية الأبطال الرياضيين تماشياً مع رؤية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تشهد العديد من الإنجازات، والرقي على مستوى مختلف القطاعات.