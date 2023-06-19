لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تبحث إنقاذ ودعم الأندية الشعبية.. غدا

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعا بعدد من رؤساء الأندية الشعبية والجماهيرية لمناقشة كيفية دعم الأندية وإنقاذها من الأزمات التي تلاحقها.

وتأتي خطوة حسين بعقد الاجتماع بالأندية الشعبية، ضمن توجهات الدولة المصرية لدعم تلك الأندية والحفاظ عليها.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية أن دعم الأندية الشعبية بمثابة أمن قومي ، لافتا إلى أن اللجنة حريصة على دعم تلك الأندية حتى لا تندثر بمرور الزمن، خاصة أنها ليس لها موارد كافية ويواجهها عقبات كبيرة.

الاجتماع كان قد تم تحديد موعده الأسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة.

شباب ورياضة النواب توصي بإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال

توجه الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته للحوار الوطني، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتمكين الشباب، خصوصًا في الفترة بعد 2014، حيث يوجد مساعدو وزراء، ومساعدو محافظين من الشباب الذين أثبتوا أنفسهم بكل كفاءة.

وقال خلال كلمته بمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب في الحوار الوطني، إنه لدينا ثروة قومية خارج مصر، حيث يوجد 12 مليون مصري، بينهم 7 ملايين شاب يجب الاستفادة منهم.

وذكر أن هناك نماذج مصرية ملهمة في ريادة الأعمال والمشروعات المختلفة، والأمر يتطلب التواصل بشكل كبير معهم، وهذا ما تسعى له وزارة الهجرة، ولكن يجب التواصل بشكل أكبر معهم للاستفادة من خبراتهم وتعليمهم ومشروعاتهم الملهمة.

كما تقدم بعدد من التوصيات أبرزها تعزيز التنسيق بين المؤسسات البحثية كافة، إطلاق مبادرة لريادة الأعمال وإنشاء معهد افتراضي لريادة الأعمال، ووضع دليل تنظيمي حول عمل حاضنات الأعمال، مؤكدًا ضرورة خروج قانون المصريين للخارج.