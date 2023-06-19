موقف فاركو من بيع محمود حمادة إلى الزمالك والأهلي

كشف طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، موقف النادي من بيع محمود حمادة إلى الزمالك أو الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط محمود حمادة بالرحيل عن فاركو بعد نهاية الموسم الحالي في ظل تألقه واعتماد روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني على اللاعب في وسط الملعب خلال الفترة الماضية.

وقال طارق العشري في تصريحات إذاعية “ فاركو يفتح الباب أمام رحيل أي لاعب يأتي له عرض مميز ولكن مصلحة النادي في الأول، والكلام ليس فقط على محمود حمادة بل على جميع اللاعبين”.

وأضاف طارق العشري " بالطبع نسمع عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمود حمادة ولكن مثلما قلت فاركو لن يقف في طريق أي لاعب ولكن مصلحة النادي في المقام الأول والأخر، وحتي الأن لم يأتي للنادي أي خطاب رسمي للتعاقد مع اللاعب ".

وأتم مدرب فاركو “ع لى الرغم من سمح مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمود حمادة إلا أن اللاعب في كامل تركيزه مع الفريق ويخوض مرانه بشكل مميز ”.

يستقبل ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وفاركو يوم الجمعة المقبل، في تمام التاسعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3/ 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب ستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

بطولة كأس مصر هي آخر فرصة للزمالك في الموسم الحالي بعد إخفاقه في مختلف البطولات المحلية والقارية، ويبحث الأبيض عن مصالحة جماهيره بالفوز باللقب في الموسم الحالي.

وكان الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.