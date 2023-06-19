المؤبد لتاجر ملابس متهم بالاتجار فى المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بمعاقبة تاجر ملابس بالسجن المؤبد لاتهامه بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار في عين شمس.

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صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى رشاد عبد التواب وخليل عمرو خضر ومحمد شريف صبري، وأمانه السر محمد خميس.

وأحال المحامي العام لنيابات كلي شمال القاهرة، الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم "سيد. ع. ح"45 سنة تاجر ملابس، ذلك على خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 3139 لسنة 2023 جنايات قسم عين شمس، والمقيدة برقم 279 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.

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ترجع تفاصيل الواقعة إلى 6 فبراير 2023، عندما تمكن مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من القاء القبض على المتهم محرزاً مواد مخدرة وقد عزا قصده الإتجار، وهاتف محمول ومبلغ من المال.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.