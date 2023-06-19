شبيه كاظم الساهر يقلب السوشيال ميديا .. شاهد

ضجت مواقع السوشيال بحساب شخص على موقع تيك توك، يشبه الفنان كاظم الساهر، متعجبين من مدى التشابه الكبير في الصوت والهيئة.

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وانتشرت مقاطع فيديو للشاب الشبيه بكاظم ويدعى على الساهر، عبر حسابه وهو يغني، وظهر في فيديو يقف على مسرح ويغني بنفس اداء وصوت الفنان، لدرجة اختلطت الأمور على المتابعين لعدم التفريق بين الأصل والصورة.

وغنى الشبيه، أغاني الفنان كاظم الساهر، ومنها اغنية ماتت بمحراب عينيكِ ابتهالاتي، وتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.

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وعلق أحدهم تعليقا على الفيديو قائلا: "يخلق من الشبه أربعين" فعلا شبيه صوت وصورة، هذا يشبه كاظم الساهر أكتر من كاظم نفسه".

وعلق آخر: "والله نفس صوت كاظم الساهر فعلا" وأضاف آخر: "هذا كاظم الساهر النسخة الصيني".

ولاقت فيديوهات الشاب تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت عشرات اللايكات والمشاركات.