الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

شبيه كاظم الساهر يقلب السوشيال ميديا .. شاهد

شبيه كاظم الساهر
شبيه كاظم الساهر

ضجت مواقع السوشيال بحساب شخص على موقع تيك توك، يشبه الفنان كاظم الساهر، متعجبين من مدى التشابه الكبير في الصوت والهيئة.

اقرأ أيضا.. موعد حفل كاظم الساهر في الأردن

وانتشرت مقاطع فيديو للشاب الشبيه بكاظم ويدعى على الساهر، عبر حسابه وهو يغني، وظهر في فيديو يقف على مسرح ويغني بنفس اداء وصوت الفنان، لدرجة اختلطت الأمور على المتابعين لعدم التفريق بين الأصل والصورة.

وغنى الشبيه، أغاني الفنان كاظم الساهر، ومنها اغنية ماتت بمحراب عينيكِ ابتهالاتي، وتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل.

اقرأ أيضا.. كاظم الساهر يلحق بموسم الحفلات الصيفية 2023

وعلق أحدهم تعليقا على الفيديو قائلا: "يخلق من الشبه أربعين" فعلا شبيه صوت وصورة، هذا يشبه كاظم الساهر أكتر من كاظم نفسه".

وعلق آخر: "والله نفس صوت كاظم الساهر فعلا" وأضاف آخر: "هذا كاظم الساهر النسخة الصيني".

ولاقت فيديوهات الشاب تفاعلا واسعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجمعت عشرات اللايكات والمشاركات.

 

@hussam_ali93 #كاظم_الساهر #علي_الساهر #ئوتيل_كردستان_سبا #يوميات_في_السليمانية #مطعم_مرواري🌹🌺🥰 ♬ الصوت الأصلي - Hussam-Alking

مواد متعلقة

وزير الري يوجه بمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية

نقابة القراء ترد على المشككين فى جهود المجلس الحالى بالإنجازات

رسائل غامضة قادمة من الفضاء وعلماء يدرسون مصدرها

مشجع يقتحم الملعب ويحمل رونالدو.. شاهدوا رد فعل النجم (فيديو)

سماعات الرأس تترك فجوة في جمجمة مدمن كمبيوتر.. فيديو

6 قرارات لتفعيل دور أعضاء الشباب في نقابة المحامين

تغيرات في درجات الحرارة غدًا الإثنين

زلزال يضرب تونجا قوته 5.7 درجة
الجريدة الورقية