سلطة التونة بالمكرونة| حضريها في 5 دقائق

سمك التونة من أشهى الأكلات وأسرعها، فلا تستغرق وقتًا طويلًا لتحضيرها، لذا تعد الإختيار الأنسب إذا لم يكون لك وقت لتحضير وجبة الغذاء بعد عودتك من العمل، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة اللذيذة.

سلطة التونة

طريقة عمل سلطة التونة

المقادير

- مكرونة : كيس (بالشكل المرغوب)

- التونة : علبة (كاملة وكبيرة الحجم)

- البصل : 1 حبة (متوسط الحجم)

- طماطم : 3 حبات

- فلفل رومي : حسب الرغبة

- الثوم : فص

- الذرة الحلوة : 2 كوب

- زيتون أسود : نصف كوب

- المايونيز : 4 ملاعق كبيرة

- الكاتشاب : ملعقة كبيرة

- الماسترد : ملعقة صغيرة

- زبادي : كوب

- ملح : رشة

- فلفل أسود : رشة

طريقة التحضير

نسلق المكرونة وذلك عن طريق وضع إناء مملوء بالماء على النّار ونضيف إليه القليل من الملح والزيت وعندما يغلي الماء جيداً، نضيف المكرونة حتى تنضج جيداً.

نشوي حبات الفلفل لمدة 10 دقائق وتقلّب من كافة الجوانب وعندما تنضج جيداً تقطع إلى شرائح رفيعة.

نقطع البصلة إلى شرائح وحبات الطماطم إلى مكعبات.

نصفي المكرونة المسلوقة جيداً وبعدها نخلط الطماطم والبصل والفلفل مع المكرونة ونضيف الذرة والزيتون، ونتابع الخلط.

نحضر علبة التونة ونصفيها جيداً من الزيوت وبعدها نضيفها إلى المزيج السابق وتقلب برفق.

نقطع الثوم ويقلب في الزيت على النار في مقلاة وبعدها نحضر وعاء ونقلب فيه الكاتشاب والزبادي والمايونيز والثوم أيضاً.

نضيف كامل المقادير مع بعضها البعض ونضع بعض من الملح والفلفل الأسود.

نضع الخليط في الثلاجة لبعض الوقت.

نضعها في طبق التقديم وتقدم.

يمكن إضافة البقدونس أو الريحان على الوجه لتزيين الطبق، وإعطائه نكهة لذيذة.

سلطة التونة

فوائد تناول سمك التونة

يحسن الجهاز المناعي

التونة غنية بالمنجنيز والزنك وفيتامين ج والسيلينيوم ، مما يساعد في تقوية جهاز المناعة، وتحمينا مضادات الأكسدة الموجودة في التونة من أمراض مثل السرطان من خلال محاربة الجذور الحرة.

يقوي عظامك

تحتوي التونة على فيتامين ب وهو عنصر رئيسي في تقوية العظام. هذا الفيتامين يقوي العظام ويقيها من الإصابات مثل الكسور،أضف هذا في نظامك الغذائي اليومي واحترس من النتائج الفعالة.

إنقاص الوزن

زيادة الوزن يعتبر مشكلة رئيسية يواجهها غالبية الناس هذه الأيام، حيث توفر لنا التونة طعمًا جيدًا مع موازنة السعرات الحرارية لدينا نظرًا لقلة محتواها من الدهون وغنية بالبروتينات والمواد المغذية.