التمارين الرياضة للجسم تنتج خلايا جديدة تقاوم الأمراض

لطالما كان الباحثون مفتونين باحتمالية أن تؤدي التمارين الرياضية إلى إنتاج خلايا مختلفة في أجسامنا لجزيئات تفيد صحة الإنسان وتسخيرها للأغراض الدوائية ووفقًا للنظريات قد تقلل من حدوث بعض المشكلات الصحية مثل السمنة وأمراض القلب والسكري ، فضلاً عن تحسين الأداء الرياضي .

وطور جوناثان لونج ، الأستاذ المساعد في علم الأمراض بجامعة ستانفورد، وفريقه تقنية جديدة يمكنها البحث بشكل أعمق في الدم لتحديد الجزيئات التي تفرزها الخلايا، تكشف التقنية أيضًا عن أنواع الخلايا التي تنتج الجزيئات - وهي معلومات أساسية لفهم أفضل للدور الذي يلعبه التمرين في تحسين الصحة.

وأسفرت طريقة لونج الجديدة عن مقال عن التمثيل الغذائي للخلايا يوضح الطرق التي لا تعد ولا تحصى التي تغير فيها التمارين من إفراز البروتينات في 21 نوعًا مختلفًا من الخلايا في الفئران، أسفر العمل أيضًا عن بعض المفاجآت.

وكان العدد الهائل من البروتينات التي تغير وجودها في الدم استجابةً للتمارين الرياضية أكبر مما كان متوقعًا في الواقع ، وجد الفريق ما يقرب من 200 عامل تمرين مختلف كان تعبيره إما منظمًا لأعلى أو لأسفل من خلال 21 نوعًا من الخلايا، ويقول لونج: "هذا يعني أن تأثيرات النشاط البدني واسعة الانتشار عبر العديد من الأنسجة وأنظمة الأعضاء ولقد بدأنا للتو في فهم هذا التعقيد."

وكانت الخلايا الأكثر استجابة للتمرين نوعًا غير مفهوم جيدًا من الخلايا التي سميت بمستقبل بروتين معين (Pdgfra) وتوجد في العديد من الأنسجة والأعضاء المختلفة وفي الواقع ، فإن المشتبه بهم المعتادين مثل خلايا العضلات والعظام والكبد ، لم يكن لديهم سوى استجابات معتدلة بالمقارنة ، كما يقول لونج : "إذا أردنا حقًا فهم استجابة التمرين ، فلا يمكننا التركيز فقط على العضلات والعظام والأنسجة الأخرى التي نربطها بالتمرين وعلينا أن ننظر على نطاق أوسع بكثير".

وتفاجأ الفريق أيضًا عندما اكتشف أن خلايا الكبد تفرز عدة أعضاء من عائلة الكربوكسيل استيراز من البروتينات بعد التمرين. ركز الباحثون سابقًا على وظائف هذه البروتينات داخل الخلية وأظهروا أنها مفيدة لصحة التمثيل الغذائي ، لكنهم لم يلاحظوا دورًا محتملًا في مجرى الدم.