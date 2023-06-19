الصراصير تغزو شوارع أمريكا (شاهد)

اجتاحت أعداد كبيرة من الصراصير شوارع مدينة نيفادا الأمريكية مما تسبب في حالة ذعر بين الأمريكيين .

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ووثق مقطع فيديو عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين، مقطع فيديو يرصد لحظة امتلاء شوارع نيفادا بالصراصير.

وانتشرت على وسائل التواصل المختلفة مقاطع الفيديو المصورة وثقت تعرض عدد من الولايات لهذا الغزو المخيف من الصراصير، ومنها ولايات (يوتا وأوريجون ونيفادا) في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتظهر مقاطع فيديو أخرى غزو الصراصير لأمريكا، وجود أسراب من الصراصير يطلق عليها صراصير "المورمون"، في عدد من الولايات، حيث غطت هذه الصراصير الطرق والعديد من المنازل والمزارع، في الولايات وأصابت السكان بالذعر.

كما أظهرت مقاطع الفيديو آلاف من أسراب صراصير الليل "المورمون" في مدينة إلكو بولاية نيفادا الأمريكية، وخرجت هذه الصراصير التي تقفز ولا تطير بين السكان، وتغطي منازلهم وحدائقهم، وتشبه هذه الصراصير الجراد في حجمها.

الصراصير تعرقل حركة المرور في أمريكا

وأخذت صراصير الليل تتجول في الشوارع والمزارع والجدران في كل أرجاء المدينة، حسبما تظهر مقاطع الفيديو، وسادت حالة من الذعر بين السكان، الذين يعيشون في هذه المناطق، ما جعلهم يطلقون استغاثات تقول إن "حياتهم أصبحت في خطر جراء غزو هذه الحشرات التي تقفز ولا تطير وتشبه الجراد".

وعرقلت الصراصير وتيرة الحياة، بدءًا من السير على الطرقات.

وقال ستيف بوروز من مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي لقناة «كاي إس إل تي في» المحلية: «لكي ننقل المرضى إلى المستشفى، تعيّن علينا إرسال أشخاص إلى محيط منازل المرضى مع مكانس».

سر غزو الصراصير لشوارع أمريكا

وأكد جيف نايت عالم الحشرات بقسم الزراعة في جامعة نيفادا لصحيفة صحيفة "غارديان" البريطانية، إن أسراب الصراصير "شيء طبيعي في المنطقة، لكنها باتت أوضح مع احتلال السكان المناطق البرية".

وأشار إلى "المورمون بمجرد أن تفقس بهذه الكثافة يتزايد عددها لعدة سنوات ثم يتراجع".

وأوضح: "الصراصير تتعرض للدهس، والمخاوف ترتفع من اختلاط تلك البقايا بالماء حيث سيؤدي ذلك إلى الانزلاق في الشوارع".

وبحسب الخبراء فإن النوع المنتشر أقرب إلى الجندب، إلا أنه لا يطير بل يمشي ويقفز.

وكانت صراصير المورمون شوكة في خاصرة المزارعين في الغرب الأميركي لأكثر من قرن، وحصلت على هذا الاسم لأن أسرابها دمرت حقول مستوطنين المورمون في ولاية يوتا في منتصف القرن التاسع عشر