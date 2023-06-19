الجيش الأردني يكشف ملابسات تحطم مروحية عسكرية (فيديو)

تحطمت طائرة مروحية، أثر سقوطها في أرض مفتوحة في منطقة البقعة بالمملكة الأردنية، وأصيب الطيار.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، تحطم الطائرة العسكرية من نوع كوبرا، تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة، ولم تقع إصابات بين المدنيين.

تحطمت الطائرة وأصيب طياريها، اللذين تم إجلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

اهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

تداولت عدد من الحسابات عبر فيسبوك، خبر سقوط الطائرة ومقاطع فيديو، التقطها مواطنين، تجمهرو حول الطائرة، وسط حضور لمركبات الاسعاف والاطفاء التابعة للدفاع المدني، ونشرت وكالة عمون الإخبارية مقطع فيديو لحظة وقوع الحادث.