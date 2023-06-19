عاجل
رئيس البرلمان الليبي يتعهد بتشكيل الحكومة قريبًا الشهيد محمد عادل عريس الجنة.. "الوفد" تكشف كواليس إزالة لافتة القبر المثيرة للجدل
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الجيش الأردني يكشف ملابسات تحطم مروحية عسكرية (فيديو)

مروحية عسكرية
مروحية عسكرية

تحطمت طائرة مروحية، أثر سقوطها في أرض مفتوحة في منطقة البقعة بالمملكة الأردنية، وأصيب الطيار.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، تحطم الطائرة العسكرية من نوع كوبرا، تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة، ولم تقع إصابات بين المدنيين.

تحطمت الطائرة وأصيب طياريها، اللذين تم إجلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

اهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

تداولت عدد من الحسابات عبر فيسبوك، خبر سقوط الطائرة ومقاطع فيديو، التقطها مواطنين، تجمهرو حول الطائرة، وسط حضور لمركبات الاسعاف والاطفاء التابعة للدفاع المدني، ونشرت وكالة عمون الإخبارية مقطع فيديو لحظة وقوع الحادث.

مواد متعلقة

وزير الري يوجه بمراجعة منحنيات التشغيل للقناطر الرئيسية

نقابة القراء ترد على المشككين فى جهود المجلس الحالى بالإنجازات

رسائل غامضة قادمة من الفضاء وعلماء يدرسون مصدرها

مشجع يقتحم الملعب ويحمل رونالدو.. شاهدوا رد فعل النجم (فيديو)

سماعات الرأس تترك فجوة في جمجمة مدمن كمبيوتر.. فيديو

6 قرارات لتفعيل دور أعضاء الشباب في نقابة المحامين

تغيرات في درجات الحرارة غدًا الإثنين

زلزال يضرب تونجا قوته 5.7 درجة
الجريدة الورقية