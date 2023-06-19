مدير الرعاية الاجتماعية بالأزهر: امتحان الشهادة الثانوية لم يشهد أي معوقات

تفقد ابراهيم صديق، مدير عام الرعاية الاجتماعية والرياضية بقطاع المعاهد الأزهرية، برفقة الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين؛ لجان إدارة منيا القمح التعليمية الأزهرية، ضمن خطة المتابعة لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول، حيث يؤدوي طلاب القسم العلمي الامتحانات للأسبوع الثالث على التوالي.

واطمأن موفد قطاع المعاهد الأزهرية، انتظام سير العملية الامتحانية، وعدم وجود أي معوقات داخل اللجان.

كما تابعا الإمتحانات الشفوية لطلاب الأزهر الشريف في مادتي القرآن الكريم والحديث الشريف، والتي توثيق داخل معامل الحاسب الآلي بكل لجنة.

وأدى طلاب القسم العلمي اليوم الامتحان في مادة التفاضل والتكامل، ولم تسجل غرف المتابعة الفرعية أي شكوى تخص الامتحانات، من حيث عدم ملائمتها لوقت الإجابة المخصص لها أو خروجها عن المناهج المقررة.