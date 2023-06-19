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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تفاصيل اجتماع رؤوساء الأندية الجماهيرية مع أحمد دياب

اجتماع الأندية مع
اجتماع الأندية مع رئيس الرابطة

عقد اليوم الاثنين رؤساء الأندية الجماهيرية المصري والاتحاد والاسماعيلي واسوان وغزل المحلة اجتماعا مع النائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، تم من خلاله مناقشة كافة التحديات التي تواجه هذه الأندية من أجل تعظيم مواردها. 
 

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وتم الاتفاق خلال فعاليات الاجتماع الذي حضره كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ومحمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، واللواء أبوبكر الحديدي رئيس النادي الإسماعيلي، والمستشار الشافعي صالح رئيس نادي أسوان، وأسامة خليل رئيس نادي غزل المحلة، ومحمد شيحة نائب رئيس النادي الاسماعيلي، والحسيني أبوقمر نائب رئيس النادي المصري، على تفويض أحمد دياب رئيس الرابطة ، من أجل التنسيق مع الجهات المسؤولة في هذا الشأن. 
وانتهى الاجتماع بتحديد موعد للقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي، والسيد رئيس مجلس ادارة الشركة الراعية خلال الأسبوع الجاري.

معاقبة الأهلي ..

وأوضح احمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية لكرة القدم، في تصريحات سابقة له حقيقة معاقبة الأهلي بعد اعتذاره عن عدم المشاركة في فعاليات بطولة كأس الرابطة المحترفة التي كان من المفترض أن يستهل مواجهاته بها أمام المصري البورسعيدي.
وقال دياب خلال تصريحاتله مارس الماضي انه لن يتم فرض عقوبات على الأهلي وتم الاكتفاء فقط باعتبار النادي المصري فائزًا ومتأهلاً في اللقاء الذي كان من المفترض أن يخضه الأهلي بدون لاعبيه الدوليين. 
وواصل ، الأهلي سبق وأن طالب من الرابطة تأجيل موعد مواجهته أمام المصري ولم نوافق على ذلك الأمر كوننا ملتزمين بمواعيد محددة لإقامة البطولة، لذلك رفضنا طلب إدارة الأهلي.

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