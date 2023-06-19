أول اجتماع رسمي بالعاصمة الإدارية لتنسيقية التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، الاجتماع المشترك بين اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل واللجنة العليا لميكنة المنظومة، وذلك في أول اجتماع رسمي للجنة التنسيقية بمقر هيئة الرعاية الصحية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وناقش الاجتماع، تطوير الخدمات المشتركة بين الهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، العامة "للرعاية الصحية، للتأمين الصحي الشامل، للاعتماد والرقابة الصحية"، كما استعرض آخر مستجدات الربط على الكارت الموحد لتقديم الخدمات الحكومية ومنها التأمين الصحى الشامل، إضافة إلى آخر مستجدات تطوير مركز اتصال المنظومة "الكول سنتر" للعمل بأعلى كفاءة وجودة

وتطرق الاجتماع، إلى إطلاق خدمات جديدة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل قريبًا والتي تزيد من تيسير حصولهم على الخدمات، وأهمها الإتاحة للمنتفع الإطلاع على التقارير الطبية الخاصة به بطريقة مؤمنة بالكامل عبر البوابة الإلكترونية لهيئة الرعاية، إضافة إلى تفعيل خدمات حجز الكشف بالمنشآت الصحية والرد الآلي من خلال تطبيق الواتساب.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أهمية إنشاء شبكة متكاملة ومترابطة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل سواء من القطاع الحكومي أو الخاص لتسهيل وصول المنتفعين للخدمة الصحية وتيسير تنقلهم بين أنواع الرعاية، مشيرًا إلى أن التطوير والتحديث المستمرين للخدمات أكبر ضمانة لمواكبة التطورات والتغيرات المتسارعة والاستدامة.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد العطار، إلى أن العام المالي القادم سيشهد إطلاق حزمة خدمات إلكترونية تفاعلية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى تفعيل خدمات الحجز والرد الآلي من خلال تطبيق الواتساب، مؤكدًا تسخير كافة الإمكانات لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدعم التكنولوجي للمنظومة وفقًا لأحدث النظم العالمية