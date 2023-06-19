هالاند وليفاندوفسكي أبرزهم.. 5 صفقات جديدة قلبت الموازين في أوروبا

أسدل الستار بشكل رسمي على الدوريات الأوروبية الأقوي لموسم 22-2023، والذي شهد تألق مجموعة من النجوم الجديدة مع الفرق المنضمة إليها وأظهرت نجاحاً كبيراً.

حيث توج في الدوريين الإسباني والإنجليزي نجمان وافدان للمرة الاولي في المسابقة بلقب هداف الدوري، بينما في البريميرليج والدوري الإيطالي كان أفضل لاعب صفقة جديدة أيضًا.

المهاجم الشاب إيرلينج هالاند

خطف النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي والوافد من بوروسيا دورتموند بالموسم الحالي الأنظار إليه بشكل لافت في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي، ليكون بلا شك أفضل صفقة في البريميرليج هذا الموسم بفضل أرقامه المذهلة مع السيتيزينز.

وبشكل إجمالي شارك هالاند في 53 مباراة في كل البطولات مع سيتي سجل فيها 52 هدفاً وصنع 9، بإجمالي 61 مساهمة تهديفية، وتمكن من التتويج بالدوري وكأس الإتحاد ودوري أبطال أوروبا ليكون بطل الثلاثية التاريخية للفريق السماوي.

روبرت ليفاندوفسكي

تمكن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، المنضم لصفوف برشلونة الإسباني قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في صيف 2022، من إثبات ذاته سريعًا مع الفريق الكتالوني ونجاحه في موسمه الأول بتحقيق الدوري الإسباني.

وتوج ليفاندوفسكي مع برشلونة في موسمه الأول بلقبي السوبر المحلي والدوري الإسباني، بالإضافة لتحقيقه لقب هداف المسابقة برصيد 23 هدفاً بفارق 4 أهداف عن الثاني في القائمة، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، المنضم مؤخراً إلى الاتحاد السعودي.

وبشكل إجمالي لعب ليفا في أول مواسمه مع برشلونة 46 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم 33 هدفاً وصنع 8 آخري.

كفاراتسخيليا "مارادونا" نابولي الجديد

شهدت مدينة نابولي الإيطالية هذا الموسم ولادة مارادونا جديد، بعدما نجح خفشيا كفاراتسخيليا، جناح فريق نابولي، في قيادة الفريق لحصد اللقب بعد غياب 33 عامًا، ليصبح ليس فقط مجرد أفضل صفقة في الدوري الإيطالي هذا الموسم ولكنه أفضل لاعب في المسابقة ككل، ليمتلك شعبية جارفة بين الجماهير في موسمه الأول مما جعلها تقارنه بالأسطورة الراحل الأرجنتيني دييجو مارادونا وتطلق عليه لقب "كفارادونا" نسبة إلى الايمان معا، أو مارادونا الجديد.

وقاد كفاراتسخيليا فريق نابولي للتتويج بالدوري المحلي للمرة الثالثة في تاريخ النادي والأولى منذ 1990 عبر مساهمته في 31 هدفاً ما بين 13 سجلها و17 صنعها، ما جعله يفوز بجائزة لاعب الموسم.

راندول كولو مواني

خطف الفرنسي راندول كولو مواني لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني الأنظار إليه في الدوري الألماني ليكون الصفقة الأبرز في موسم البوندسليغا 2022-2023، بعد تألقه التهديفي اللافت للأنظار.

وسجل كولو مواني في موسمه الأول مع فرانكفورت الذي انضم إليه من نانت الفرنسي بعقد انتقال حر مدته 5 سنوات، 23 هدفاً بواقع 15 في الدوري وهدفين في دوري أبطال أوروبا و6 في كأس ألمانيا.

ويعتبر مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي هي أكثر الأندية الساعية لضم مهاجم الديوك.

ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون

ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون، والذي كان على أعتاب التتويج بجائزة هداف الدوري الفرنسي مع الفريق، بعدما سجل 27 هدفاً في 35 مباراة خاضها بالمسابقة، لكن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تفوق عليه بفارق هدفين.

حيث أن لاكازيت تمكن من تسجيل 31 هدفاُ وصناعة 6 أهداف أخرى في 39 مباراة لعبها مع ليون في الموسم الأول له قادماً من أرسنال الإنجليزي ليكون الصفقة الأهم في موسم 2022-2023 بالدوري الفرنسي.