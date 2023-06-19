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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

22 أغسطس الحكم على سكرتير حي عابدين المتهم بالرشوة

محكمة أرشيفية
محكمة أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأثنين، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين لجلسة 22 أغسطس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى محمود زين الدين  وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحي بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة.

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