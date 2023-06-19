إزالة 46 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى أن جهود الحملات، أسفر عن إزالة 46 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و 119متر مباني و2 فدان و 17 قيراط بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 30 حالة تعدي على مساحة 7 ألاف و119 متر مباني، و16 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 2 فدان و17 قيراط بمراكز ومدن المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.