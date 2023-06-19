محافظ الشرقية: برنامج " مشروعك " يوفر 55 ألف فرصة عمل للشباب

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدور القائمين على تنفيذ المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك " بالمحافظة، وذلك لتوفير ٥٥ ألف و ٦٢ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية بقيمة مالية بلغت ٣ مليار و ٤٦ مليون حيث تم تنفيذ ١٨ ألف و ٣٣٤ مشروع وذلك منذ انطلاق المبادرة فى 2015 وحتى ١٨ يونيه 2023م.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك "، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع، وتشجيع الشباب على العمل الحر.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج "مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، لافتاً إلى أهمية برنامج "مشروعك " فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.. وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٥٥٨ مشروع بقيمة ٣٦٦ مليون و ٩٠٨ألف و١٢٥جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق، وحي أول ثان، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٠٨ مشروع بقيمة ٣٤٩ مليون و ٨٩٦ ألف و ٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨١٦ مشروع بقيمة ٣٣٠ مليون و ٥٨٠ ألف جنيه و ٢٥٠ جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية؛ بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها، لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.