حملة مكبرة لتطهير ترعة الشرقاوية أمام قرية الجُديدة

شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بحملة مكبرة لرفع نواتج تطهير ترعة الشرقاوية أمام قرية الجُديدة ، فضلاً عن شن حملة مكبرة لنظافة وتمهيد وتسوية شوارع قرية القراقرة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بسرعة رفع نواتج تطهير ترعة الشرقاوية أمام قرية الجُديدة، حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

كما وجه بشن حملة نظافة وتمهيد شوارع قرية القراقرة التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة، وذلك بعد زيارته أول أمس لمركز ومدينة منيا القمح للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين ومتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.