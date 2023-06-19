الجبالي: مصر وليبيا شعب واحد بموقعين جغرافيين (شاهد)

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصرية حريصة على دعم واستقرار ليبيا، معقبا:" لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد".

وتابع "الجبالي" خلال كلمته في جلسة البرلمان الليبي والذي عرضته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه وأعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، «لن أتحدث عن ليبيا كونها الوطن الثاني لنا، فهي وطننا ونحن نشعر من داخلنا بأننا شعب واحد بموقعين جغرافيين ووطن واحد».

الجبالي يعرب عن سعادته بتواجده في ليبيا

وأضاف أنه من دواعي سروري واعتزازاي التواجد اليوم برحاب مجلس النواب في ليبيا الشقيقة، وننقل خالص التقدير لشعب ليبيا الشقيق، والتواجد اليوم وسط الأشقاء في ليبيا يأتي في إطار تاريخ طويل ممتد وراسخ بين البلدين الشقيقين، قائم على علاقات قوامها الأخوة والود والمحبة والاحترام المتبادل والتكاتف الوطني ووحدة المصير».

وواصل الجبالي أنه في إطار حرص القيادة السياسية المصرية على تقديم كل أشكال الدعم لكل ما من شأنه تحقيق وحدة واستقرار وسلامة ليبيا الشقيقة، دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة، ولم تدخر جهدا لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية.

رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي يصل مقر البرلمان الليبي

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، إلى مقر البرلمان الليبي وذلك في مستهل زيارة سيلتقي من خلالها المستشار عقيلة صالح.

ومن المقرر أن تشهد زيارة المستشار حنفي جبالي إلى ليبيا مباحثات بشأن التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة حول ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات.

وتأتي الجلسة قبل ساعات من تقديم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا وجهوده من جميع الأطراف للوصول إلى حل لكافة النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني يقود البلاد إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.