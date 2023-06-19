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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

اتحاد السلة يعلن موعد السوبر بين الأهلي والزمالك

سلة الأهلي والزمالك
سلة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة ، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة ، موعد إقامة مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، بعدما وقع بروتوكول مع الاتحاد البحريني لكرة السلة برئاسة القبطان وليد العلوي.
 

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 جاءت مراسم توقيع البروتوكول بعدما قام الاتحاد المصري بالتوقيع إلكترونيًا على الموقع الخاص بالاتحاد البحريني، وخلال الجلسة التي عقدت تم تحديد موعد إقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك. 

 

تعرف على موعد قمة الأهلي والزمالك في السوبر 

وتحدد إقامة المباراة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لتقام يوم 20 أكتوبر المقبل، في العاصمة البحرينية المنامة، بين النادي الأهلي حامل لقبي الدوري وكأس مصر، والزمالك وصيف كأس مصر.
كان الاتحاد المصري قد وقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد البحريني لكرة السلة في حفل أقيم بالقاهرة، ونص على إقامة كأس السوبر المصري في البحرين، بالإضافة لعدة أوجه أخرى للتعاون خلال الفترة المقبلة.

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