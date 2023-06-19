ضبط دواجن ولحوم مجهولة المصدر فى الجيزة

رصدت مباحث التموين بالجيزة، كمية من الدواجن المجمدة، واللحوم مجهولة المصدر، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، واعترف المتهم بحيازة المضبوطات لطرحها للبيع.

وشنت مباحث التموين حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، وأسفرت عن تحرير 35 قضية حيازة منتجات مجهولة المصدر، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

ووضع عقوبات رادعة للمخالفين تصل إلى الحبس 5 أعوام وغرامة 30 ألف جنيه، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة؛ أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.



