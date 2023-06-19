10  آلافجنيهتنقذ«عبدالكريم»

الطفل عبدالكريم عماد، 13 سنة، أصيب بضعف سمع شديد منذ الصغر وبعد ملاحظة الأم أنه لا يسمع، تم عرضه على الأطباء المختصين وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة أكدت أنه يحتاج إلى سماعات طبية وتم تركيبها على نفقة التأمين الصحى ومع مرور الوقت عادت المعاناة له مرة أخرى ويحتاج إلى سماعة طبية للأذن اليمنى تكلفتها عشرة آلاف جنيه والأذن اليسرى أصيب فيها بعيب خلقى ولا يسمع بها وظروف الأسرة المعيشية الصعبة لا تسمح بتوفير ثمنها, الأب عامل باليومية يوم يعمل وآخر بدون عمل وليس للأسرة أى مصدر دخل.

وتناشد عيادة الوفد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء السماعة الطبية وتخفيف معاناة الطفل.

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