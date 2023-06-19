مرتضى منصور: قرار عزلي من رئاسة نادي الزمالك غير صحيح

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في جلسة طعنه على حكم أول درجة بعزله من رئاسة النادي، أن حكم عزله استند لحكم حبسه في قضية نادى الأهلي.

وأكد مرتضى منصور أن اللائحة الاسترشادية لقانون الرياضة تمنع عزل رئيس النادى إلا بموافقة من الجمعية العمومية.

وتابع أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة طبقًا للمادتين ٢٠، و٢١ من اللائحة المنظمة لقانون الرياضة، كما أن قانون الرياضة يمنع التدخل في أعمال الجمعيات العمومية، وهي سيدة قرارها وهي فوق لائحة الرياضة

كان المستشار مرتضى منصور وصل صباح اليوم إلى مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبدالله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وكان عبدالله جورج عبده سعد تقدم بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، ‏طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.

وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبدالخالق والتي حملت رقم 76/70451، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة الطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبدالخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبدالله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبدالغنى عامر، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المصرية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.