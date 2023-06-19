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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تأهل ثلاث لاعبات من منتخب مصر لربع نهائي سلاح الشيش ببطولة إفريقيا

بوابة الوفد الإلكترونية

استطاعت ثلاث لاعبات منتخب مصر للمبارزة التأهل للدور ربع النهائي في منافسات فردي السيدات لسلاح الشيش ببطولة إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

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جدول منافسات بطولة إفريقيا للسلاح بمصر

واستطاعت يارا الشرقاوي التأهل لربع النهائي بعد فوزها علي بطلة تونس بدور الـ16 لتصعد لمواجهة مواطنتها نهي هاني التي تأهلت لدور الـ8 عقب فوزها على بطلة تونس.

بينما حسمت نورا منير تأهلها لربع النهائي بعد فوزها علي  بطلة الكونغو الديموقراطية بدور الـ16 لتصعد لمواجهة بطلة تونس بدور الـ8.

 

وشهدت فعاليات الفترة الصباحية من اليوم الأول للبطولة، تألق ملحوظ للأبطال المصريين في منافسات دور المجموعات لفردي الرجال لسيف المبارزة بالإضافة إلى فردي السيدات لسلاح الشيش وتأهل جماعي لكافة اللاعبين المشاركين.

وتمكن أبطال سيف المبارزة من التأهل للأدوار الإقصائية حيث تأهل كل من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين إلى دور ثمن النهائي مباشرة، فيما لحق بهم أحمد السكري بعد الفوز على نظيره بطل جنوب إفريقيا في دور الـ32.

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اتحاد السلاح ينهي استعداداته لاستضافة بطولة أفريقيا بصالة حسن مصطفي

وتشهد البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

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