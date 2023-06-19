عاجل
وزير الدفاع يبحث التعاون العسكري والمستجدات الأقليمية مع رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي النائب أيمن محسب يطالب بتعميم مبادرة "ابدأ" نموذجاً للتعامل مع المستثمرين الرئيس السيسي يوجه بالنهوض بالتعليم العالى والارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحثى
الإثنين 19 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

مدحت صالح: هدفي إشباع المستمع موسيقيًا

مؤتمر مدحت والكبار
مؤتمر مدحت والكبار

تحدث الفنان مدحت صالح عن هدفه الأهم في مشروع “مدحت والكبار” هو إشباع المستمع موسيقيًا وتسليط الضوء على أهمية الأوركسترا الفنية مع المطرب. 

 

وتابع : سنتمسك بالتوزيع الموسيقي الأصلي للأغاني مع إضافة لمسات جديدة، سنجد في النهاية “تيمة” موسيقية مميزة مع الاحتفاظ بالأصلية. 

 

يهدف المشروع الفنى الجديد الذى يحمل اسم "مدحت والكبار" ويقام بالتعاون مع النجم مدحت صالح ويهدف إلى إعادة احياء كوكبة من أهم أعمال الموسيقى العربية لكبار الملحنين المصريين والعرب.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم مدحت صالح مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية.

 

 

 

 

الجريدة الورقية