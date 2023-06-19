رئيس النواب يتحدث عن عمر المختار في البرلمان الليبي (شاهد)

أكد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أن أعضاء الوفد المصري، لم يشعروا خلال زيارة ليبيا اليوم، بأنهم انتقلوا من مصر لبلد آخر، قائلا:" قبل أن ألقي كلمتي الرسمية أنا وزميلاتي وزملائي فى الوفد المصري اليوم لم نشعر أننا انتقلنا من مصر إلى بلد آخر".

وتابع "الجبالي" خلال كلمته في جلسة البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، أنه :"لا أتحدث عن ليببا أنها الوطن الثاني لنا، هي وطننا نحن نشعر أننا من داخلنا شعب واحد فى موقعين جغرافيين ولكن وطن واحد كذلك، وكنت أتحدث مع سيادة الرئيس وقلت له يا سيادة الرئيس التاريخ سوف يذكر العظماء الحكماء أمثال سيادتكم، والتاريخ لن يذكر الجنرال الإيطالي ولكنه يذكر جيدا البطل المجاهد عمر المختار”.

وأكمل الجبالي أن التاريخ دائما يذكر الأبطال الذين حرروا بلادهم وافتدوا حياتهم لوطنهم ولشعبهم العظيم.

وعلى الفور قام الحضور في الجلسة بالتصفيق الحار فور ذكر اسم المجاهد عمر المختار .

وأشار إلى أن زيارته إلى ليبيا تهدف للتعبير عن دعم مصر للحوار الليبي الليبي لحل الأزمة الممتدة منذ سنوات.

الجبالي يدعو الأطراف في ليبيا للوصول إلى حل سلمي

ودعا الجبالي جميع الأطراف لتغليب المصلحة الليبية للوصول إلى حل سلمي يفضي إلى تحقيق تطللعات الشعب الليبي، مشددًا على دعم مصر لليبيا وكل ما يعزز أمنها واستقرارها.

واستطرد مصر تؤكد حرصها على دعم واستقرار ووحدة ليبيا

وفي المقابل أعرب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن تقدير الشعب الليبي لدعم ‎مصر للمؤسسات الليبية، مؤكدا أن البرلمان الليبي سيعمل مع مجلس الدولة لتشكيل حكومة وطنية.

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، إلى مقر البرلمان الليبي وذلك في مستهل زيارة سيلتقي من خلالها المستشار عقيلة صالح.

ومن المقرر أن تشهد زيارة المستشار حنفي جبالي إلى ليبيا مباحثات بشأن التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة حول ما توصلت إليه اجتماعات اللجنة المشتركة 6+6 لوضع قوانين الانتخابات.

وتأتي الجلسة قبل ساعات من تقديم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي إحاطة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا وجهوده من جميع الأطراف للوصول إلى حل لكافة النقاط الخلافية والتوصل إلى اتفاق بشأن إطار قانوني يقود البلاد إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.