الأنصاري يتفقد بدء أعمال رصف طريق اطسا الفيوم

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال توريد وفرش طبقة الأساس بطريق إطسا دائري الفيوم، وسير العمل بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ والمهندس محمد لطفي نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، والمهندس حاتم مصطفى منسق حياة كريمة بمركز إطسا، والمهندس فرحات محمد عبد البر مهندس المشروعات بهيئة الطرق والكباري. بدأت الجولة الميدانية بتفقد أعمال توريد وفرش طبقة الأساس بطريق إطسا/ دائري الفيوم، والتي بدأت صباح اليوم في القطاع الممتد من منطقة السوداني حتى تأمينات إطسا، بطول 1100 متر، وأكد المحافظ على سرعة نهو أعمال توريد وفرش طبقة الأساس بقطاعات الطريق الأربعة، خاصة بالمناطق التي انتهت بها أعمال شبكات المرافق بشكل كامل، على أن يتم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس في القطاع الممتد من منطقة السوداني حتى منطقة البوابات بطول 3200 متر خلال شهر من الآن، تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

محافظ الفيوم يتفقد المجمعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة

كما تابع محافظ الفيوم، الأعمال الإنشائية بمجمع خدمات المواطنين بقرية أبو صير، المقام على مساحة 280 متراً، والأعمال الإنشائية بالمركز الطبي بالقرية، موجهاً بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقاً للجداول الزمنية المقررة، كما تفقد المحافظ، مجمع الخدمات الزراعية بأبوصير الذي تم الانتهاء من أعماله الإنشائية، وجاري إجراءات تسليمه، بعد مراجعة مسئولي دار الهندسة للمبنى.

ووجه محافظ الفيوم بإعداد تقرير بالمجمعات الخدمية وكذا باقى مشروعات المبادرة الرئاسية التى تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بها، بقرى مركز إطسا، وتحديد الملاحظات التى يجب تلافيها، وذلك بالتنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى، للعمل على استلامها وتوصيل المرافق إليها، موجها بتحديد موقف توصيل المرافق لمشروعات المبادرة التى تم الانتهاء منها، بالتنسيق مع مسئولى شركات المرافق، مؤكداً على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد اللازمة لتوصيل المرافق للمجمعات الخدمية التى سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة استعداداً لتشغيلها فى أقرب وقت ممكن، مشدداً على إنهاء أعمال شبكات المرافق بالطرق لسرعة البدء فى رصفها من خلال إعداد خطة متكاملة، تيسيراً للحركة المرورية.

وأكد محافظ الفيوم، على سرعة إنهاء الأعمال بكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز إطسا، تبعاً للجداول الزمنية المحددة لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، بما يعود بالنفع علي المواطنين، مشدداً على سرعة تلافي الملاحظات على المشروعات التى تم الانتهاء منها، وتنفيذ التشطيبات النهائية بالمشروعات التى بلغت نسب تنفيذ عالية، ووضع رؤية واضحة لخطة التدارك بالمشروعات التى مازالت نسب التنفيذ بها بسيطة مع وضع جدول زمنى مضغوط لتلك الخطة.