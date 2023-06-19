رئيس قطاع المعاهد: امتحانات الثانوية الأزهرية لا يوجد تسريبات ولاحالات غش

أعرب فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، عن تقديره لطلاب الثانوية الأزهرية بكل أقسامها؛ العلمي والأدبي والبعوث والقراءات ومعاهد فلسطين، على التزامهم خلال الامتحانات السابقة، وحرصهم على التحلي بالمنهج الأزهري، وتقديم الصورة الحقيقية للطالب الأزهري، كما وجه الشكر لكل رؤساء اللجان ومساعديهم والملاحظين وأفراد الأمن والخدمات المعاونة على ما يبذلونه من جهود لإنجاح الامتحانات وتيسير الأمور للطلاب، وتوفير البيئة الملائمة للامتحانات.



من جانبه، أكد الشيخ أيمن عيد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام لا يوجد بها تسريبات حتى الآن، مع ندرة حالات الغش، وتشهد التزام كبير من الطلاب والملاحظين مشيرا الى ان هذا الالتزام يعكس وعي كل فرد بما يحمله في عنقه من أمانة ومسؤولية كبيرة نحو الأزهر ومصرنا الحبيبة، كما أن ذلك يعود للاستعدادات الجيدة التي يقوم بها قطاع المعاهد الأزهرية من أجل الامتحانات.



تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان معهد فتيات فؤاد خميس، بالعاشر من رمضان التابعة لمنطقة الشرقية، ووجه بضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب، كما وجه بضرورة المتابعة بصفة مستمرة لكل اللجان، حتى يستطيع الطلاب أن يحصدوا جهود مذاكرتهم طوال العام، مطالبا الطلاب بضرورة التركيز وقراءة السؤال أكثر من مرة حتى يستطيعوا أن يجاوبوا على الأسئلة دون أخطاء.

الاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية

وأدى اليوم الإثنين طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة التفاضل والتكامل، وسط ارتياح بين الطلاب، وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وأفادت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تم إسعاف طالب بلجنة أبو حمص بمنطقة البحيرة الأزهرية أثناء امتحان مادة التفاضل والتكامل، وتم عمل اللازم وتمكن الطالب من استكمال الامتحان، كما تم عمل لجنة خاصة لطالب بلجنة أولاد صقر بامتحان مادة التفاضل والتكامل، وذلك لأنه يعانى من ضيق في التنفس ويحتاج لأنبوبة أكسجين ملازمة له، وتم توفير كافة سبل الراحة له لحين أدائه الامتحان.



جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.