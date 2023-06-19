وقائع تفاصيل ثاني جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها في الشرقية

تستعرض الوفد وقائع الجلسة الثانية لمُحاكمة المتهمة بإنهاء حياة ابنها في محافظة الشرقية، والتي انتهت بتأجيل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، نظر الدعوى لجلسة غد الثلاثاء، لسماع الشهود.

وقد استمع رئيس المحكمة لأقوال الشاهدة الأولى في القضية، والتي بدأت بالسؤال الأول:

سؤال: مدى علاقتك بالمتهمة؟

جواب: المتهمة جارتي، وكانت تعيش في بيت مهجور ومن غير كهرباء في أغلبه، ما عدا سوء لمبة إنارة واحدة، وهي من سنة ونصف دعتني لبيتها المهجور وورتني حفرة داخل بيتها، وطلبت مني أنزل عليها تراب الحفرة لما تموت هي وابنها، وعللت ذلك بأنها بعد ما تموت وابنها سيعودون تاني للحياه بقولها "هنموت ونصحى تاني".

سؤال: وضحي معاملة المتهمة مع جيرانها؟ وابنها؟

جواب: أوقات كانت عادية وأوقات كانت مش عادية، وكانت بتجري وراء العيال من أبناء الجيران؛ في الشارع، وده كان بيحدث لما بتحس بإنها بتتخنق أو لما بيكون عليها ضغط نفسي أو ابنها بيصرخ كتير، وعن مدى علاقتها بابنها؛ هي كانت بتخاف عليه وأوقات كانت بتجلها حالة نفسية وتصرخ وتصوت.

سؤال: هل شاهدتي المتهمة وهي بتضرب ابنها وهل الضرب كان طبيعي يتجاوز حد التأديب؟

جواب: أوقات كان الضرب طبيعي وأوقات كان الضرب شديد وجامد، وكانت بتتحجج بأن ذلك لتأديبه وتخويفه، وده كان بيبن أنها مكنتش في حالة غير طبيعية، خاصة إنها كانت بتصرخ كتير.

سؤال: هل كان الصراخ بسبب أو بدون سبب؟

جواب: كانت بتصرخ كتير، ولما سألتها قالت إن في ستات بتضربها ودول محدش بيشوفهم إلا هي فقط.

سؤال: هل كان متعارف لدى الجيران أن المتهمة كانت مختلة عقليا؟

جواب: احنا نعرف عندها ضغط نفسي، بسبب إنها كانت ملبوسة ومغيبة، وده لما ابتعدت عن زوجها، وخاصة مكنش عندها بيت كويس تقعد فيه هي وابنها سوى البيت المهجور.

سؤال: سبب طلاقها؟

جواب: اللي عرفته أنه كان بيضربها، وكمان عشان مخدتش عفشها وعزلها "الأثاث".

سؤال: هل توقعتي أن المتهمة هتقدم على الجريمة البشعة؟

جواب: لأ طبعا، أنا توقعت أنها كانت ممكن تأذي نفسها، أم ابنها لأ.

سؤال: تعليقك على ادعاء أهلها وزوجها بأنها طبيعية؟

جواب: أنا قلت اللي أنا شايفه وده رأي.

سؤال: تعليقك على ادعاء المتهمة للقاضي بأن إحدى السيدات عاملة لها عمل؟

جواب: الكلام ده مش حقيقي.

وبعد مناقشة الشاهدة، ناقشت هيئة المحكمة المتهمة بالسؤال التالي: لو رجع بيكي الزمن هتعملي اللي انتي عملته؟ فأجبت بأنها في أشد الندم على جريمتها، بقولها "أول مرة وآخر مرة، وأنا ملبوسة ومفيش حاجة".

وعن سؤالها: لم أقدمتي على ارتكاب الجريمة؟ فأجابت بأن ده حصل من غير وعي، وده غلطة وندمانة عليها، أنا كنت داخله أنام ولقيت نفسي داخله عليه، وده مكنش بإردتي ولا اختياري، أنا مكنتش كارهة ابني أنا كنت بحبه وبخاف عليه.

وفي نهاية الجلسة، صمم دفاع المتهمة على عرضها على أحد الأطباء وخبراء واستشاري الطب النفسي، للكشف على حالتها النفسية، وطلب دفاعها باستدعاء زوجة عمها وزوجة شقيقها والجيران الملاصقين لها، لمناقشتهم، مع تمكين المحامي الأصيل لحضور الجلسة القادمة ووقف والغاء جميع التحقيقات الصادرة ضده بصدد هذه القضية.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة 37 عاما ربة منزل، ومقيمة قرية سواده مركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بإنهاء حياة ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيتت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية لـ "فأس" كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وحرصت جهات التحقيق منذ بدايتها على تحري حقيقة بواعثِ المتهمة بإنهاء حياة ولدها والتمثيل بجثمانه على نحو غير مسبوق لم يشهده المجتمع المصري من قبل، حرصت على تحري ما أثير منذ بدء التحقيقات حول سلامةِ قواها العقليةِ، وشبهةِ إضرابها نفسيا كسبب لارتكاب الجريمةِ، فانتهتْ بعد اتخاذها العديد مِن إجراءاتِ التحقيق الدقيقةِ والمتواترةِ إلى ارتكابها الواقعة عن وعي وإدراك سليمين مولعة برغبة الِاستحواذِ عليه، ومنع مطلقها وذويهِ من الِاختلاطِ به، أو ملاحقتقها بحق رؤيته.

وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة إنهاء حياة الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.

وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض "عصا فأس خشبية، وسكين" متواجدين لديها بمنزلها.

ومساء يوم الواقعة، غلقت النوافذ، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله؛ نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء، وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي.

التحفظ على المتهمة والأدوات المستخدمة في الجريمة

كشفت التحقيقات أكدتها التحريات صحة الواقعة، وتم التحفظ على المتهمة والأدوات المستخدمة في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة احالتها إلى مصلحة الطب النفسي، وأفاد التقرير الطبي النفسي والعقلي أن المتهمة لا تعاني في الوقت الحالي ولا في وقت ارتكاب الواقعة من أي اضطراب نفسي أو عقلي يفقدها أو ينقصها الإدراك والاختيار، ومعرفة الخطأ من الصواب والتمييز والحكم على الأمور مما يجعلها مسئولة عن الاتهام المسند إليها.