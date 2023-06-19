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الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

أمل رمزي تطالب بإصدار تشريعات وحوافز مالية ووضع استراتيجيات لصالح التعاونيات

النائبة الوفديه
النائبة الوفديه أمل رمزي

قالت النائبة الوفديه أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ ، إن الأزمة الاقتصادية فرضت كثير جدًا من المتطلبات والإشكاليات التي تدعو لضرورة إعادة النظر في النظريات والمفاهيم الاقتصادية خاصة مع بداية الحديث حول تنامي دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. 

وأوضحت "رمزي" في كلمتها الجلسة العامة اليوم  أن الدراسة المطروحة أمام مجلس الشيوخ بشأن تفعيل دور التعاونيات إذا تم تبنيها بطرقة سليمة سنصل للهدف المرجو منها.  

وأكدت النائبة ضرورة إصدار تشريعات لها حوافز مالية، والعمل على تعظيم الدور الاستثماري، وضرورة وضع استراتجيات وخطط عمل تنفذ على أرض الواقع لصالح التعاونيات.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ بضرورة النظر إلى معوقات التعاونيات من حيث التشريع الذي أثر بشكل مباشر في تنمية التعاونيات، علاوة على ضعف أنشطة التدريب والتثقيف بالتعاونيات، غياب المصادر التمويلية المناسبة لها، وتقلص حجم مواردها التي كانت تتمتع بها في السابق، تفشي ظاهرة عزوف الأعضاء عن المشاركة في الأنشطة التعاونية بشكل اختياري، غياب التسويق الجديد بشكل يلائم احتياجات الدولة المصرية.

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