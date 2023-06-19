وزارة الشباب والرياضة تعلن عن فرص عمل.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، عن فرص عمل جديدة للشباب في عدد من التخصصات في إحدى شركات البرمجيات، بمنطقة المعادي.

شروط التقدم على فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 33 عام.

تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

مندوب مبيعات خارجي، بشرط الخبرة 3 سنوات في نفس الوظيفة، كما يجب أن يكون على استعداد للسفر خارج مصر عند الحاجة.

وظيفة مبيعات عبر الهاتف، بشرط أن يكونوا من خريجي كليات تجارة باللغة الإنجليزية أو BIS أو FMI، وأن يكون لديه خبرة عامين.

مميزات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

عدد ساعات العمل 8 ساعات يوميًا.

يومين عطلة أسبوعية.

مرتبات مجزية.

الحصول على عمولة.

توفير حوافز سنوية.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الشباب والرياضة

يمكن التقدم على الوظائف التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، من خلال الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار النموذج الخاص بوظائف المبيعات، ثم ملئ البيانات المطلوبة.