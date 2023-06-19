المشدد 3 سنوات لمتهم بالشروع في إنهاء حياة شخص بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين،المتهم "ع.ا.ي" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لاتهامه بالشروع في إنهاء حياة المجني عليه "م.د.م" وإحراز سلاح ناري بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

تفاصيل حكم المشدد لعامل بسوهاج

وجاء الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليه بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بدون ترخيص بسبب خلافات بينهما مما أسفر عن إصابته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في القتل وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

المؤبد لأمين مخزن اختلس أجهزة بمليون جنية

في واقعة اخري ؛ عاقبت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الاثنين، المتهم "ع.ا.ا" أمين مخزن بالسجن المؤبد لاتهامه باختلاس أدوات وأجهزة طبية بمبلغ مليون و226 ألف جنيه من جهة عمله بدائرة مركز جرجا بسوهاج .

جاء الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

وتعود أحداث القضية الى عام 2019 بدائرة مركز جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بصفته موظف عام من الأمناء على الودائع " أمين محزن المستديم والالات الجراحية بمستشفى جرجا العام " اختلاس أجهزة وآلات وأدوات طبية وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس هذه الأجهزة والأدوات الطبية والبالغ قيمتها مليون و226 ألف جنيه والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

كما شهدت مدينة الغردقة ، واقعة نصب فقد حرر عدد من المواطنين بمدينة الغردقة، محاضر داخل قسم شرطة أول الغردقة، ضد سيدة أوهمتهم بتنظيم رحلات الحج.