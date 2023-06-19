بدء تنفيذ إنشاء مناطق لوجستية تجارية بكفر الشيخ

دشن وزيرالتموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام أمنة، والسفيرة سها جندى وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين "لوجستية /تجارية " بمحافظة كفر الشيخ على مساحة ٢٢ فدانا تتضمن أنشطة متنوعة " تجارة نصف الجملة ،أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وذلك بحضور المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فير نبرو جلوبال

طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات

وصرح "المصيلحى" بأن المناطق اللوجستية في محافظة كفر الشيخ تتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل من ٥ إلى ٦ مليار جنيه ،لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن إستراتيجية، مما سيُسهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد في تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذي ينعكس لصالح المستهلك.

وجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة كفرالشيخ ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة ،مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة إستراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة .

وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع إضافة إلي المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات . ومن جانبه أوضح الأستاذ الدكتور/ إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية بمحافظة كفر الشيخ توفر فرص عمل تصل إلي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ،بالإضافة إلى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق ، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال ٣٦ شهرا من الآن .