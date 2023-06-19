تفاصيل إنهاء حياة سائق على يد عامل خردة بمطروح

كشفت المتابعة الامنية بأجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة إنهاء حياة أحد الأشخاص بمطروح، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

تفاصيل واقعة مقتل أحد الاشخاص بمطروح

كانت البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح، من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله جثمان أحد الأشخاص بها عدة جروح طعنية نافذة بالجسم، مقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجني عليه، قررت توجه نجلها بمركبة تروسيكل لشراء بعض المستلزمات، وفي وقت لاحق، عثر الأهالي على المجني عليه وبه الإصابات المنوه عنها بدائرة القسم، دون المركبة المشار إليها.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر باستدراج المجني عليه بزعم توصيله لإحدى المناطق بدائرة القسم وطلب منه مساعدته في إحضار حقائبه من داخل مبنى تحت الإنشاء.

وعقب ذلك غافله وتعدى عليه باستخدام سكين والاستيلاء على مركبة التروسيكل الخاص بالمجني عليه ولاذ بالفرار، وعقب ذلك باعها مقابل مبلغ مالي لعملية سيئ النية أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأرشد عن المركبة المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون"

في واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "كسر الجادون" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشاد أحدهم ضبط جميع الدراجات المُستولى عليها بمكان إخفائهـــــا، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات، وتهموهم بالسرقة.

فيما ضُبط أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة عداد مياه إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزته "مُفتاح إنجليــزى" وبمواجهتــــه اعترف بمزاولته نشاطاً فردياً فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب "الفك" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته وأقر بارتكابه عدد (7 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئا النيــــة" (مالكا محل خردة بمحافظة القليوبية)، وباستدعاء المجنى عليهـم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.