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الإثنين 19 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

قانون التعاونيات يحتاج لتعديلات جوهرية لمواكبة الرؤية المستقبلية للبلاد

الدكتور عباس الشناوى
الدكتور عباس الشناوى

قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن ملف تطوير التعاونيات من  الملفات الهامة التى كانت ضمن توصيات المؤتمر الاقتصادى، مشيرا إلى أن عقب المؤتمر الاقتصادى تم البدء فى تشكيل لجنة بوزارة الزراعة تضم متخصصين فى المجال التعاونى لتعديل القانون الخاص بالتعاونيات.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى بشأن تفعيل دور التعاونيات فى مصر.

وأضاف الشناوى، : بالفعل قانون التعاونيات يحتاج لتعديلات جوهرية لمواكبة الرؤية المستقبلية للبلاد، متابعا،  تعكف الوزارة حاليا مع لفيف من المتخصصين لمناقشة التعديلات اللازمة، حيث تم عقد 12 لقاء لمناقشة التعديلات بما يليق بالمواطن المصرى ويواكب التطور والتحول الرقمى.

وتابع، بالفعل تم الخروج بصورة أولية يمكن ضمها إلى ما هو مقترح بالدراسة المعروضة بالمجلس، لنخرج بقانون تعاون زراعى جديد يواكب التحول الرقمى داخل الدولة المصرية.

ومن جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بأن هذا القطاع هام جدا ويمكن أن يرفع عن كاهل الدولة الكثير والكثير من الأعباء، داعيا للإسراع فى خطوات تعديل القانون.

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