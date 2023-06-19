استمرار انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة (شاهد)

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها.

وأكدت غانم على استمرار انخفاض درجات الحرارة بسبب التأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، فضلًا عن وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، وبالتالي حجب جزء من أشعة الشمس خلال فترات النهار، وهذا ما يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتابعت أن الحالة الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية مستمرة حتى نهاية الأسبوع، ومن المتوقع اليوم وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض السواحل الشمالية للبلاد غير مؤثرة تمامًا على الأنشطة اليومية.

وواصلت غانم أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تسجل بين 32 و33 درجة مئوية خلال فترة النهار، بينما طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما مائل للحرارة على السواحل الشمالية، أما جنوبي الصعيد وسيناء نشهد طقس شديد الحرارة، وذلك خلال فترات النهار.

وأوضحت أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، ويزداد الشعور بذلك في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، والأجواء معتدلة تماما على أغلب أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

واستطردت: "نشهد نشاط نسبي للرياح على مدار الإسبوع تتراوح سرعته بين 30 و35 كيلومتر على الساعة مع الكتل الهوائية الشمالية يساعد في زيادة الشعور بانخفاض درجات الحرارة، محذرة المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترة الظهيرة، إذ يزداد الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الشعور بقيم حرارية أعلى من التي يتم إقرارها يوميا، كون درجات الحرارة المقررة تكون المتوقعة في أماكن تواجد الظل".

ونصحت غانم المواطنين بضرورة ارتداء غطاء للرأس بهدف الحماية من أشعة الشمس المباشرة خاصة فترة الظهيرة من الساعة 12 مساء حتى الساعة 3 أو 4 عصرًا، كون تلك الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، بالإضافة لتناول كميات كبيرة من المرطبات والسوائل فضلا عن التواجد في أماكن جيدة التهوية، إذ يوجد هناك ارتفاع تدريجي في نسب الرطوبة كون الكتل قادمة من جهة البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال تصريحاتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "القناة الأولى"، اليوم الاثنين.