أعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بوزارة الدفاع الروسية، إيجور كيريلوف، أن الولايات المتحدة لا تسيطر عمليا على المختبرات الخاصة بأبحاث مسببات الأمراض شديدة الخطورة.

وقال كيريلوف - في إحاطة إعلامية، اليوم الاثنين "لقد لاحظنا أن الولايات المتحدة لديها حاليا 25 مختبرا فاعلا و3 مختبرات قيد الإنشاء"، مشيرا إلى أن واشنطن تنوي في السنوات القليلة المقبلة افتتاح 18 مختبرا آخر من المختبرات ذات المستوى الرابع للحماية ضد مسببات الأمراض".

وأضاف كيريلوف: "يلاحظ أيضا أن 40 بالمئة فقط من هذه المختبرات مملوكة للدولة الأمريكية"، موضحا أن واشنطن لا تسيطر على هذه المختبرات.

وتابع: "أن وزارة الدفاع الأمريكية تملك برامج بيولوجية عسكرية في كافة أنحاء العالم، ما يمكنها من الوصول إلى الوكلاء المحتملين للأسلحة البيولوجية"، منوها بأن ارتفاع حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور في روسيا مؤخرا جاء بسبب هجرة الطيور المصابة من أوكرانيا.

وفي السياق، أكد قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيماوي والبيولوجي أن الفيضانات المخططة من جانب نظام كييف يمكن أن تؤدي إلى تكوين بؤر للأمراض التي ينقلها البعوض وقد تشكل بؤرا لـ"حمى غرب النيل".

وأضاف كيريلوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية تخفي الشكوك عن عملاء برامجها البيولوجية العسكرية، كذلك تستكشف مجموعات الحشرات ناقلات الإيبولا وفيروس التهاب "الكبد B" وفيروس نقص المناعة البشرية، فيما كان ازدياد الحوادث في المختبرات البيولوجية الأمريكية من بين أسباب نقلها إلى أوكرانيا.