"الجازية الهلالية" يواصل عروضه حتى الثلاثاء ببني سويف

"الجازية الهلالية".. يشهد مسرح بيت ثقافة أبو صير الملق ببني سويف العرض المسرحي "الجازية الهلالية"، لليوم الثالث على التوالي وحتى الثلاثاء القادم.

"الجازية الهلالية" تأليف عبد الغني داوود، وإخراج ناظم نور الدين، وبطولة ملك أشرف ، ملك عمرو ، شريف حسن ، ماجد عشماوي ، محمد رجب ، محمود ياسين فاروق ، مريم هاني أبو الخير ، محمد رأفت محمد ، طارق أحمد ، ألحان محمد خليفة ، توزيع موسيقي محمد عبد الوهاب ، أشعار ناظم نور الدين ، ديكور إيمان وحيد.

الجازية الهلالية

سيرة نور بارق

"الجازية الهلالية" يتناول سيرة نور بارق بنت سرحان الدريدي "الجازية" ودورها المحوري في سيرة بني هلال كبطلة نسائية استطاعت أن تحجز لها مكانا ومكانة بين صفوف الرجال في السيرة مثل أبو زيد، ودياب، والزناتي من خلال دراما غنائية تعتمد على الفرقة الشعبية في تنويعات مختلفة بين الحكي والغناء والتشخيص وإبراز دور الجازية من خلال مقارنته بدور سعدى بنت خليفة الزناتي والتي تمثل دور البطل المضاد داخل سيرة الجازية المأخوذة عن سيرة بني هلال.

الجازية الهلالية

"الجازية الهلالية" يأتي ضمن فعاليات الموسم المسرحي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الأستاذة لاميس الشرنوبي من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة بحضور لجنة التحكيم المخرج المسرحي سامح مجاهد ، المهندس محمد هاشم، إداري المسرح أحمد السيد.