اندلاع حريق بمحطة بنزين في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمحطة مواد بترولية دون وجود مصابين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا لنشوب حريق بمحطة تمويل مواد بترولية بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق في خرطوم بالمحطة، وتم إخماد النيران ولم يسفر الحريق عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

شددت إدارة الحماية المدنية على خطورة اندلاع حرائق بالشقق الناتجة عن ماس كهربائى، وقدمت إدارة الحماية المدنية قواعد السلامة للوقاية من الحرائق، نرصدها فى النقاط التالية:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام