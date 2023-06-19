شاب يتخلص من طليقته وحماه في الشارع (شاهد)

شهدت مدينة غازي عنتاب التركية جريمة مروعة، إذ قام شاب تركي بإطلاق النار على طليقته وحماه في وسط الشارع.

ووثق مقطع فيديو لحظة قيام الشاب التركي باصطحاب بندقيته في الشارع والتوجه نحو سيارة حماه المتوقفة بالشارع للتخلص منه وبالفعل أطلق النار عليه.

وقامت طليقة الجاني بالتوجه فورًا نحو والدها للاطمئنان عليه عقب إطلاق النار ليقوم طليقها بإطلاق النار عليها أيضًا والفرار من المنطقة.

وقام الجاني بالفرار بسيارته التي دوّن شهود عيان رقم لوحتها، وأعطوها للشرطة التي خصصت "مسيّرة" بلا طيار للبحث عنها.

وخصصت الشرطة التركية طائرة "مسيّرة" لتتعقب سيارته وتمكنت في أقل من 48 ساعة من رصدها واعتقاله.

وربما تكون "المسيّرة" هي التي عثرت على سيارة قاتل "بيلج كايا" الطليقة ووالدها "إرتوغرول" بضاحية خارج المدينة، فمضت دورية من الشرطة وحاصرته فيها حتى استسلم معتقلا بجريمة، دافعها ظلم وغضب شديدين شعر بهما بعد حضوره يوم الجمعة الماضي جلسة محكمة خاصة للبت بحضانة ابن وحيد رزق به قبل 4 سنوات من زوجته التي انفصل عنها بالطلاق قبل مدة، وانتهت الجلسة بحكم لصالحها، لذلك تأبط بطليقته شرًا.

وانتظرها خارج مبنى المحكمة، ولما خرجت مع والدها، لحق بسيارتهما إلى منطقة بالطريق العام، اقترب فيها منهما وأطلق الرصاص عليهما ببندقيته، فتوقف والد الطليقة ونزل من السيارة ليمنعه من الاستمرار مما كان فيه، فنزل "ميرتكان" إليه متسلحا ببندقيته وتشاجر الاثنان.

وأطلق "ميرتكان" أثناء الشجار رصاصتين على والد طليقته، أصابته منهما واحدة، فسقط على أسفلت الطريق مغميًا عليه ونازفا، ثم أسرع الطليق إلى حيث كانت زوجته السابقة تصرخ داخل سيارة والدها، وأمطرها برصاصات كانت كافية لأن تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبثوان تجمع العشرات حول السيارة ليروها جثة دامية فيها، بحسب ما يبدو في الفيديو المعروض.

https://twitter.com/i/status/1670483863045386242