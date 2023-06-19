رصد 42 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 57 ألف حكم قضائي

شن قطاع الأمن العام، حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 239 قضية مخدرات، و42 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 57459 حكما قضائيا متنوعا وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن ضبط 239 قضية مواد مخدرة بإجمالى 260 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (103,385 كيلو جرام) وكمية من مخدر البانجو وزنت (36,300 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (15,254 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,450 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (2,125 كيلو جرام) وكمية من مخدرالإستروكس وزنت (900 جرام) وكمية من مخدر الآيس وزنت ( 831 جرام).

ضبط 42 قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهما

كما أسفرت عن ضبط 42 قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهما و182 قطعة سلاح أبيض وتنفيذ (57459) حكما قضائيا متنوعا وشملت (172) حكم جناية - (15874) حكم حبس جزئى - (3105) حكم حبس مستأنف - (30173) حكم غرامة - (8135) مخالفة.

تحرير 2175 مخالفة لقائدي السيارات

في سياق آخر، تمكنت الحملات المرورية، من تحرير 2175 مخالفة لقائدي السيارات، لعدم الالتزام بتركيب الملصق الإلكتروني، وذلك خلال 24 ساعة، على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة الداخلية، قد منحت مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور تفعيل لذلك.

أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات، بأنواعها كافة بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، وكذا استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط" باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام"، من دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص.

نصت المادة 25 من قانون المرور الجديد على: "يصرف لكل مركبة ملصق إلكترونى، وتحدد اللائحة التنفيذية مقابل تكاليف إصداره، وضوابط وشروط استخدامه، وحالات الإعفاء منه، ويجب أن يكون الملصق الإلكترونى صالحًا للاستخدام دائمًا وفقًا للغرض منه، ولا يجوز تسيير المركبة من دون هذا الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه، ويتم توقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف جنيه".

حيث يلزم قانون المرور الجديد جميع قائدى السيارات بشراء ملصق إلكترونى من إدارات المرور المختلفة، ولن يصدر له رخصة إلا بعد شراء الملصق، حيث لن يكون مسموحًا بعد إصدار القانون بسير مركبة من دون ذلك الملصق بهدف التواصل بين السيارة والأجهزة المستحدثة لرصد السيارات، وبيان حالتها من دون إيقافها فى الكمائن.