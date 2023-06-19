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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مواجهة الأهلي وحرس الحدود المقبلة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهاته ببطولة الدوري ، بملاقاة نظيره حرس الحدود مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الكلية الحربية في إطار مؤجلات الجولة 16 من الدوري الممتاز.
 

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ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية.
ويخوض الأهلي اللقاء محتلاً صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 64 نقطة ، بينما يأتي فريق حرس الحدود في الترتيب الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة.

العودة للتدريبات ..

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء إلى التدريبات مجددًا، بعد أن قاد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، مران الفريق التي أقيمت ‏مساء الأمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادًا لملاقاة حرس الحدود المقبلة بالدوري

وكان المدير الفني للأحمر مارسل كولر قد منح الفريق راحة سلبية بعد العودة من المغرب والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ‏وبعد فترة التوقف الدولية للمسابقات المحلية بسبب الأجندة الدولية ولقاءات المنتخب الوطني الودية والرسمية.
 كما سافر المدير الفني السويسري إلى بلاده لقضاء ‏الإجازة عقب التتويج الأسبوع الماضي بلقب أبطال أفريقيا، بينما حرص على التواجد في المران الأول للفريق بالأمس بعد انتهاء الراحة وعقب ساعات ‏قليلة من وصوله إلى القاهرة.‏

وعقد المدير الفني للأحمر محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران ‏للحديث عن تحديات الفترة المقبلة والتي يأتي في مقدمتها المباريات المتبقية للأهلي في بطولة ‏الدوري الممتاز لاستعادة اللقب الغائب من موسمين، كما عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران.‏

وأغلق لاعبو الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التتويج بلقب دوري الأبطال الـ11 في تاريخ ‏النادي، وبدأ الفريق الأحمر بالأمس التحضير للمرحلة المقبلة والتي تبدأ بمباراة حرس الحدود يوم ‏الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز.‏

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