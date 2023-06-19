60 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مُكثفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

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وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط (60610) مخالفات مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

- (19841) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (880) مخالفة السير بدون تراخيص.

- (6) دراجات نارية مخالفة.(20) مخالفة موقف عشوائي.

- (16) مخالفة شروط التراخيص.

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

في سياق آخر، وقع حادث انقلاب دراجة نارية أسفل سيارة بسبب السرعة الزائدة، في شارع الجيش الرئيسي بمدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية، وهو ما أسفر عن وفاة شاب، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة المستشفى العام.

الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية، تلقت اخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أهالي شارع الجيش إحدي الشوارع الرئيسية بمدينة زفتي، بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية كان يقودها شاب أسفل إحدي السيارات بسبب السرعة الزائدة أمام المفارق، ما أسفر عن وفاته، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقله الي مشرحة المستشفى العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.