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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

استقرار الأحوال الجوية في الإسكندرية

الطقس
الطقس

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل صباحا، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 20 درجة.

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تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري

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تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

انخفاض درجات الحرارة 
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، انخفاضًا طفيفًا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح

وأضافت هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة  وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:


 القاهرة العظمى 32  درجة والصغرى 21 درجة
 ‏ الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة
 ‏مطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة
 ‏ سوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة
 ‏قنا العظمى 38 درجة والصغرى 28 درجة
 ‏أسوان العظمى 40 درجة والصغرى  29 درجة

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