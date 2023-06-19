ندوة "الإعلام وإدارة الأزمات في العصر الرقمي" بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

تستضيف مكتبة مصر الجديدة، في السادسة من مساء غدٍ الثلاثاء، اللقاء الشهري الذي ينظمه المنتدى المصري للاعلام بصفة دورية بالمكتبة، ويأتى هذا الشهر بعنوان "الإعلام وإدارة الازمات في العصر الرقمي".

إلقاء الضوء على دور الإعلام الرقمى في إدارة الأزمات

يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء على دور الإعلام والإعلام الرقمى خاصة في إدارة الأزمات، ودور مؤسسات المجتمع المدني في التوعية به ، والتحذير من خطر الإعلام المغرض في إثارة الازمات .

يتحدث خلال اللقاء الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، واللواء طارق المهدى رئيس المنتدى المصرى للإعلام، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية ، وأشرف مشرف مستشار قانوني القوانين ألمرتبطة بالإعلام في العصر الرقمي.

وذلك بحضور أعضاء مجلس أمناء المنتدى المصرى للإعلام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها مكتبة مصر الجديدة، ولفيف من المثقفين والشخصيات العامة ورجال القضاء.